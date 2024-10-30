الرياضة - 04:46 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في سوق الصاغة، تزامنا مع استقرار سعر الدولار بكافة البنوك في مصر.

سعر الذهب والدولار

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سعر الذهب الآن

وانخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، وسجل نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3954.75 جنيه للبيع، و 3944.25 جنيه للشراء.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وسجل نحو 3775 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء.

وشهد سعر الذهب عيار 14 تراجعاً اليوم الأربعاء، وبلغ نحو 2516.75 جنيه للبيع، و 2510 جنيها للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2157.25 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 9 اليوم في سوق الصاغة انخفاضا، وبلغ نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1613.5 جنيه للشراء، وسجل سعر أونصة الذهب نحو 2786.1 دولار للبيع، و2785.83 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.70 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ببداية تعاملات اليوم نحو 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي صباح اليوم نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة صباح اليوم عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

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