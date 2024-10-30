الرياضة - 04:12 - سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:12 مساءً - سعر الدولار الآن.. حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره بختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار الآن داخل البنك المركزي نحو 48.71 جنيه للبيع، و48.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن داخل البنوك

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سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره داخل بنك مصر عند 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم عند 48.71 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة بختام تعاملات اليوم الأربعاء عند 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.