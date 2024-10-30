الرياضة - 03:21 - وسط حالة من الصدمة والحزن.. نجوم الفن ومحبو النجم مصطفى فهمي يودعونه لمثواه الأخير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - شيع عدد كبير من نجوم الفن ومحبي وأصدقاء وأقارب النجم الكبير مصطفى فهمي، اليوم الأربعاء، جثمانه من مسجد النيل بالدقي بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان النجم الراحل، قبل نقله لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر لدفنه هناك.. وفي هذه الأثناء، بدأ النجم الكبير حسين فهمي أكثر تأثرًا برحيل شقيقه، وإنهار في البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان شقيقه.. كما بدا النجوم ميرفت أمين وخالد النبوي والمخرج عمرو عرفة في حالة من الصدمة والحزن.

ورحل النجم مصطفى فهمي عن عالمنا، صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاما عقب تدهور حالته الصحية وصراع مع المرض.

وكان مصطفى فهمي قد تعرض مؤخرًا لأزمة صحية في أغسطس الماضي دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

والفنان مصطفى فهمي من مواليد 7 أغسطس 1942، وهو حاصل على بكالوريوس معهد السينما قسم تصوير، وينتمي النجم الراحل إلى أسرة ارستقراطية مارست العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى.. وتزوج الفنان مصطفى فهمي ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها أبناءه عمر ودينا، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، والثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وتميز النجم مصطفى فهمي بثقافته الواسعة وتحضره ووسامته، وبفضل موهبته الفريدة في التمثيل وقدرته على تقمص مختلف الأدوار، فرض نفسه ضمن نجوم الصف الأول بكل استحقاق وترك بصمة عميقة لدى الجمهور بأدائه المميز في مختلف مشاركاته في السينما والدراما التليفزيونية.. وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، حيث استطاع أن يثري الحياة الفنية بأعمال فنية متميزة ستظل عالقة في ذاكرة الجمهور، لتجسيدها مشاعر الإنسان وتعبيرها عن قضايا مجتمعية مهمة، وكانت آخر مشاركات النجم الراحل في فيلمي أهل الكهف والسرب اللذين تم عرضهما مؤخرا بدور العرض السينمائي.