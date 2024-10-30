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الرياضة - 03:21 - مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43163 وإصابة 101510 آخرين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43163 وإصابة 101510 آخرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43163 وإصابة 101510 آخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.163 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101.510 جرحى منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 102 شهيد، و287 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43163 شهيدًا و101510مصابين

وفا: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 43 ألف شهيد

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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