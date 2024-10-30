الرياضة - 03:21 - موعد ومكان عزاء الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - أعلن نجل الفنان الراحل حسن يوسف، عن موعد ومكان إقامة عزاء والده، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

موعد ومكان عزاء حسن يوسف

ومن المقرر أن يقام عزاء حسن يوسف، يوم السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم، وذلك حسبما أعلن نجله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.