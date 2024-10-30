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الرياضة - 03:21 - المصرف المتحد يطرح حساب «الصفوة» بفائدة 30% سنويا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - المصرف المتحد يطرح حساب «الصفوة» بفائدة 30% سنويا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - المصرف المتحد يطرح حساب «الصفوة» بفائدة 30% سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - أعلن المصرف المتحد، عن طرح حساب «الصفوة» بفائدة تصل إلى 30% سنويا، مع أربع دوريات صرف مختلفة.

وقال المصرف المتحد، إن حساب «الصفوة» يتيح للعميل حرية الاختيار ما بين فتح الحساب بالنظام التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشريعة، علي أن يتم احتساب العائد على أقل رصيد خلال الشهر.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لفتح حساب «الصفوة» يبلغ 500 ألف جنيه، مع دوريات صرف مختلفة ومتنوعة، سواء شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، وفقاً لاحتياجات العملاء، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن حساب «الصفوة» المتوافق مع أحكام الشرعية يستند إلى صيغة المضاربة الإسلامية وتصرف عوائده الدورية من تحت الحساب لحين التسوية النهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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