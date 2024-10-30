الرياضة - 03:21 - «الأتوبيس دخل في عمود النور».. تفاصيل إصابة 39 شخصًا في حادث الطريق الدولى بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الإسكندرية، حادث مروع نتج عن تصادم أتوبيس مع عمود إنارة، مما تسبب في إصابة 39 شخصًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع نتج عنه سقوط مصابين أعلى الطريق الدولي الساحلي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم أتوبيس بعمود إنارة، وتم الدفع بسيارات إسعاف، ونتج عنه إصابة 39 شخصًا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسنوافيكم بالتفاصيل.