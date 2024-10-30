هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - شهدت احتفالات النادي الأهلي بعد الفوز أمس على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، غضب عارم من رضا سليم لاعب الفريق الذي رفض الاحتفال مع زملائه بالفوز ببطولة القارات الثلاث ( كأس إنتركونتنينتال).

ورصدت عدسات الكاميرات رفض رضا سليم الاحتفال والتوجه لغرفته عقب اللقاء.

وقال مصدر داخل النادي الاهلي: لن يتم توقيع عقوبة على رضا سليم رغم غضبه التي تناولته وسائل الإعلام ولكن اللاعب لم يخرج عن النص وكان يرغب في المشاركة ومن حقه أن يحزن وأيضًا من حق الجهاز الفني أن يختار اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

وأكد المصدر أن رضا سليم تعامل مع غضبه باحترافية حيث أنه تسلم الميدالية الخاصة به ثم ذهب إلى غرفة الملابس وانتظر حافلة الفريق حتى انتهاء اللاعبين من الاحتفال ولم يغادر غاضبًا أو يتطاول على أحد في الحديث.

وتابع المصدر: إدارة الاهلي تدرك تمامًا غضب أي لاعب بسبب عدم المشاركة طالما أن الأمر في إطار الاحترام.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي ستنطلق اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يعود يوسف أيمن حافظ إلى صفوف الفريق خاصة بعد غيابه أمس عن مباراة الأهلي والعين بناء على تعليمات الفيفا التي تنص على حصول أي لاعب على راحة لمدة 6 أيام حال تعرضه لارتجاج، وهو ما حدث مع اللاعب خلال مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

كما سيكون أشرف داري لاعب الفريق، جاهزًا لمواجهة سيراميكا بعد التأكد من سلامته.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.

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