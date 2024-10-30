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اتجاه لتأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

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اتجاه لتأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

اتجاه لتأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - تتجه رابطة الدوري الإسباني لتأجيل مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الليجا بسبب العاصفة القوية التي ضربت عدة مدن في إسبانيا اليوم الأربعاء.

وطلب فالنسيا بشكل رسمي تأجيل مباراته مع ريال مدريد في انتظار القرار الرسمي من رابطة الليجا.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يود ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته أن يعربوا عن تعازيهم لأسر وأحباء أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب العاصفة التي ضربت العديد من مناطق بلدنا، وخاصة في مقاطعتي فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه ومودته".

وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، أن خدمات الطوارئ عثرت على عدة جثث نتيجة العواصف العاتية والأمطار الغزيرة التي أحدثت فيضانات عنيفة، خلفت عدة قتلى ومفقودين، وأحدثت دمارًا في عديد الأنحاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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