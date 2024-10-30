الرياضة - 02:14 - زيادة بقيمة 20 جنيهاً في الجرام.. سعر الذهب عيار 21 الآن بـ مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - كشف تجار سوق الصاغة أن سعر الذهب، ارتفع الآن بقيمة 20 جنيها في عيار 21، الذي سجل اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 نحو 3775 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، وسجل نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3954.75 جنيه للبيع، و 3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وزاد سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وسجل نحو 3775 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً

سعر الذهب يصدم المستثمرين بمنتصف التعاملات.. قفزة جنونية في عيار 21 أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 سعر الذهب في مصر

سعر الذهب

وشهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعاً اليوم الأربعاء، وبلغ نحو 2516.75 جنيه للبيع، و 2510 جنيها للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2157.25 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالمياً

وحقق سعر الذهب عيار 9 اليوم في سوق الصاغة ارتفاعاً، وبلغ نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1613.5 جنيه للشراء، وسجل سعر أونصة الذهب نحو 2786.1 دولار للبيع، و2785.83 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر»

أسعار الذهب في سوق الصاغة

يذكر أن أسعار الذهب في مصر، تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.