الرياضة - 02:14 - ضربت الطلاب بالشبشب.. تفاصيل استبعاد مديرة مدرسة بالمرج وتحويلها للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - استبعاد مديرة مدرسة بالمرج.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار باستبعاد مديرة مدرسة بالمرج، صاحبة واقعة ضرب الطلاب داخل المدرسة بالــ «شبشب»، والذي تسبب في حدوث فوضى وهروب الطلاب من المدرسة.

استبعاد مديرة مدرسة بالمرج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال لجنة من الوزارة لمدرسة النصر الابتدائية بإدارة المرج التعليمية على الفور، للتحقيق في الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

واقعة ضرب مديرة مدرسة النصر الابتدائية الطلاب

وقد نُشرت عدة فيديوهات عبر صفحات موقع التواثل الاجتماعي «غيس بوك»، تظهر بها مديرة مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، زهي تعتزم بضرب الطلاب في المدرسة بالــ «شبشب»، والتي أثارت حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

فيديو ضرب مديرة مدرسة النصر الابتدائية الطلاب بالشبشب

وقد أظهرت الفيديوهات المتداولة، بحدوث حالة من الفوضى اليومية التي تسيطر على المدرسة المذكورة سابقًا، كما أوضحت الفيديوهات المنتشرة، بهروب الطلاب من فوق سور المدرسة.

وزارة التعليم تصدر قرار باستبعاد مديرة المدرسة

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بمجرد مشاهدة الفيديوهات التي توضح كل ذلك، تم إصدار قرار باستبعاد مديرة المدرسة، وعلى الفور إرسال لجنة للتحقيق في المدرسة من الوزارة والوصول إلى ملابسات الواقعة.

التحقيق مع مديرة مدرسة النصر الابتدائية

وأشار المصدر المسئول إلى أنه جاري التحقيق مع مديرة مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، بمعرفة الشئون القانونية.