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الرياضة - 02:14 - 3 وزراء يفتتحون أول مركز نموذجي لتقديم الخدمات الحكومية في القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - 3 وزراء يفتتحون أول مركز نموذجي لتقديم الخدمات الحكومية في القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - 3 وزراء يفتتحون أول مركز نموذجي لتقديم الخدمات الحكومية في القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمراكز خدمات مصر

وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما جرى إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر لتقديم الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ هذا الفرع لمركز خدمات مصرهو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

خدمات مصر الحكومية

وقالت «المشاط»، إنّ مشروع «خدمات مصر» يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجاري والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعي، وتمت إضافة خدمات الدفع الإلكتروني ما يحقق الشمول المالي من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات.

ونوهت أنه جارى الانتهاء من مراكز «خدمات مصر» في الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.

مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تبنت خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة للحصول على رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات، مشيرة إلى أن إنشاء مركز خدمات مصر يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت على المواطنين.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنّ مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذي جرى إقامته في محافظة القاهرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر بالمحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المركز في إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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