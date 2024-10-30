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الرياضة - 02:14 - الاتحاد الأوروبي يصف الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا بـ«المروع».. ويطالب بمحاسبة المسئولين في أسرع وقت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - الاتحاد الأوروبي يصف الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا بـ«المروع».. ويطالب بمحاسبة المسئولين في أسرع وقت - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - الاتحاد الأوروبي يصف الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا بـ«المروع».. ويطالب بمحاسبة المسئولين في أسرع وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بـ«المروع».

وأفاد بوريل، اليوم الأربعاء: «بأن 100 شخص على الأقل استشهدوا جراء هذا الهجوم الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي ضرب عرض الحائط بمبادئ حماية المدنيين وقت الحروب والاستخدام المناسب للقوة، وفقًا لقناة فرنسا 24.

وأكد مسئول السياسة الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في إدانة مثل هذه الأعمال والهجمات الذي يرتكبها الكيان الإسرائيلية، لذلك يجب المطالبة بمحاسبة المسئولين في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، أدان روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، مما أسفرت عن استشهاد أكثر من 77 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الجرحى والمفقودين.

معتبرًا إياها انعكاسًا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير التي تعكسها مواقف بعض الأطراف الدولية، حيال جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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