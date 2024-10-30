الرياضة - 01:52 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43163 شهيدًا و101510مصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 43163 شهيدًا وإصابة 101510 آخرين منذ 7 أكتوبر2023، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها 102 شهيًد و287 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ389 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 43 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.