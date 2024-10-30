الرياضة - 01:52 - صدمة للعرسان.. جولد بيليون تتوقع ارتفاع سعر الذهب عيار 21 لـ 3800 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - بدأ الذهب في مصر تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي ليستمر في الصعود مستغلاً الزخم الإيجابي القوي الذي يحصل عليه من تسجيل سعر أونصة الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، حيث يعد تسعير الذهب المحلي حالياً معتمداً بشكل كامل على سعر الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3775 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 3755 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3740 جنيه للجرام.

الاعتماد الأساسي لتسعير الذهب المحلي خلال هذه الفترة يكون على التغيرات في سعر الذهب العالمي الذي يستمر في تسجيل المستويات التاريخية، وذلك في ظل حيادية عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي سواء حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المستقرة بدون تغيرات حادة أو الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد ضعف خلال الفترة الحالية.

التأكيد على ضعف الطلب المحلي على الذهب ظهر من خلال تقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر اليوم وأظهر انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث من 2023 ليسجل 10.4 طن، بينما كانت المشتريات في الربع الثاني عند 14.4 طن ذهب.

وانخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال الثلاث أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2024 إلى 5.1 طن منذ الذهب بعد أن كان بنسبة 6.3 طن خلال الربع الثاني، بينما انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى المستوى 5.3 طن في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني عند 7.6 طن.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعوما بتزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل عدم اليقين المتزايد مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

استكمل سعر الذهب المحلي مكاسب الأمس وذلك بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من سعر الذهب العالمي الذي يستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما نجد أن السعر العالمي لا يعد هو المحرك الوحيد لسعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية مع استقرار باقي عوامل التسعير.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد اليوم عند 2789 دولار للأونصة بعد أن اخترق خط المقاومة الصاعد طويل الأجل ليستهدف الآن المستوى 2800 دولار للأونصة يليه منطقة المستوى 2825 دولار للأونصة الذي يمثل الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة.

اكتسب سعر الذهب المحلي عيار 21 زخم إيجابي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى عند 3717 جنيه للجرام، ليبدأ منذ جلسة الأمس الارتفاع واختراقه لقمته الأخيرة فوق المستوى 3750 جنيه للجرام، واليوم يفتتح التداولات عند المستوى 3775 جنيه للجرام ليستهدف الوصول للمستوى 3800 جنيه للجرام.