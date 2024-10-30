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بعد أزمة مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل، وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة السلاح - أخبار كلمتك

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بعد أزمة مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل، وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة السلاح - أخبار كلمتك

بعد أزمة مشاركتها في الأولمبياد وهي حامل، وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة السلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة ندى حافظ لاعبة المنتخب المصري للسلاح، والتي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 وهي حامل.

وأكد وزير الرياضة التزام الحكومة المصرية بدعم الرياضيين دون تمييز، مشيرًا إلي الحرص علي رفع مستوى الرياضة المصرية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير بيئة مثالية للرياضيين المصريين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتحقيق نتائج مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة منتخب السلاح

وأشاد وزير الرياضة بدور الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، مشيرًا أن مصر أصبحت قوة عظمى في لعبة السلاح علي مستوي العالم علي مختلف الأصعدة.

وعبرت ندى حافظ لاعبة المنتخب المصري للسلاح عن شكرها العميق للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم والمستمر.

رئيس السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ من تمثيل منتخب مصر

فيما نفى عبد المنعم الحسيني، رئيس مجلس إدارة اتحاد السلاح، ما تردد حول حرمان ندى حافظ لاعبة المنتخب من تمثيل منتخب مصر في البطولات القارية والدولية، عقب مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وقال “الحسيني” في تصريحات خاصة: إن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح اتخذ قرارًا بالاعتماد على اللاعبات الناشئات خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز جيل جديد يستطيع المنافسة على حصد الميداليات الأولمبية في أولمبياد 2032.

وأوضح رئيس اتحاد السلاح أن ندى حافظ واحدة من ضمن 9 لاعبات شاركوا في أولمبياد باريس 2024، وأنه لا صحة لصدور قرار ضد اللاعبة بعينها دون غيرها.

ويأتي قرار الاتحاد المصري للسلاح بالاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة بقرار محضر مجلس الإدارة بالإجماع وذلك بجلسة رقم 44 للدورة 2021-2024 التي أقيمت يوم السبت 28 سبتمبر 2024 بند رقم 15.

جدير بالذكر أن سياسة الاتحاد المصري للسلاح التي اعتمدها منذ سبعة أعوام كانت الاعتماد على الناشئين وحصدنا نتيجة هذه السياسة في أولمبياد باريس 2024 بالحصول على ميدالية أولمبية غالية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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