الرياضة - 01:35 - تشييع جثمان الفنان مصطفى فهمى إلى مقابر الأسرة بأكتوبر (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - شيع منذ قليل، جثمان الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل بالدقى، بحضور شقيقه النجم حسين فهمى والفنانة ميرفت أمين وعدد من أقاربه وأصدقائه، قبل صلاة الظهر، ليصل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر.

وفاة مصطفى فهمي

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عام أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

الفنان مصطفى فهمي

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية كان: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة