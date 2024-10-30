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بالتخصص، أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

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بالتخصص، أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

بالتخصص، أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:13 مساءً -  يواجه ليفربول نظيره برايتون، في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي “كاراباو”.

 

 وتقام مباراة ليفربول وبرايتون التي تحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على ملعب فالمر.

 

أرقام محمد صلاح أمام برايتون 

ويمتلك الملك المصري محمد صلاح أرقام مميزة مع ليفربول أمام برايتون حيث لعب 16 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين كما خقق الفوز في 8 مباريات وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات.

 

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز، لم يحققه سوى لاعبين.

 

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لليفربول حول الأرقام المتعلقة بالمباراة، أشار إلى أن محمد صلاح يبتعد بهدفين فقط عن الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز خارج ملعب أنفيلد.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، فإنه سيصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورتين إيان راش وروجر هانت.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على وست هام يونايتد في الدور الثالث بنتيجة عريضة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، فيرجيل فان ديك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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