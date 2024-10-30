اول قرار لمحمد رمضان بعد الفوز بكأس الألقاب الثلاثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويسعى محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إلى إنهاء ملف تجديد أربعة لاعبين والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وهم محمد الشناوي وحمزة علاء وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

كما قرر الاهلي تعديل عقود الثلاثي مصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.

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