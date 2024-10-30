كولر يجهز مفاجأة لبدلاء الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - يستعيد النادي الأهلي، اثنين من نجومه أمام سيراميكا في بطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي ستنطلق اليوم الأربعاء.

ويفكر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، جديا بالدفع بعدد من اللاعبين البدلاء في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام سيراميكا على أن يتم إراحة اللاعبين الأساسيين في الانطلاقة الأولى للأحمر بالدوري.

كما يدرس كولر الدفع بمصطفى شوبير أساسيا أمام سيراميكا وإراحة محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يعود يوسف أيمن إلى صفوف الفريق خاصة بعد غيابه أمس عن مباراة الأهلي والعين بناء على تعليمات الفيفا التي تنص على حصول أي لاعب على راحة لمدة 6 أيام حال تعرضه لارتجاج، وهو ما حدث مع اللاعب خلال مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

كما سيكون أشرف داري لاعب الفريق، جاهزًا لمواجهة سيراميكا بعد التأكد من سلامته.

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.