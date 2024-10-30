ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

وزير الرياضة يكرم بعثة السلاح الحاصلة على 5 ميداليات في بطولة العالم ببلغاريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الرياضة يكرم بعثة السلاح الحاصلة على 5 ميداليات في بطولة العالم ببلغاريا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يكرم بعثة السلاح الحاصلة على 5 ميداليات في بطولة العالم ببلغاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مقابلة وتكريم ناشئي وناشئات المنتخب المصري للسلاح والذين استطاعوا تحقيق العديد من النتائج المتميزة وحصولهم علي المراكز الأولي في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت  ١٧، ٢٠ سنة  ببلغاريا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة علي النتائج الجيدة والمتميزة التي استطاع لاعبو المنتخب المصري للسلاح ناشئين وناشئات تحقيقها في بلغاريا.

واكد وزير الشباب والرياضة ان المنتخب المصري للسلاح  بات منتخبًا قويًّا حيث تم تصدر المنتخب للمشهد وعلى منصات التتويج خلال الفترات الماضية بمختلف المراحل السنية وهو ما يؤكد ان المنتخب المصري للسلاح يسير في الطريق الصحيح بدعم كامل من الدولة المصرية وجهود مميزة من مجلس ادارة الاتحاد المصري للسلاح.

وأوضح "صبحي " أن مصر أصبحت قوة عظمى في لعبة السلاح علي مستوي العالم علي صعيد الكبار والصغار  وهو ما سمعته بصورة شخصية من كبرى الدول في اللعبة أثناء تواجدي في  أولمبياد باريس الماضي،مشيرًا الي ان مصر قد نظمت واستضافت العديد من البطولات العالمية للسلاح ومنها استضافة بطولة العالم عده مرات وهو الذي  ساعد كثيرا في كسر الرهبة للاعبي منتخبنا القومي للسلاح واستطاعوا تصدر التصنيف  العالمي للعبة وأصبحت مصر تمتلك بالفعل   ثلاث لاعبين للسلاح ضمن قائمة افضل 20 لاعب علي مستوي العالم، كما نسعد دائما بأننا أصبح لنا ثقل وتأثير في تواجد العديد من المصريين في كبري المناصب الدولية بمختلف الألعاب.

رئيس الاتحاد المصري للسلاح يشكر وزارة الرياضة

فيما توجه رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني بالشكر بالدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل على المستوى المادي والمعنوي وهو ما جعل هناك طفرة كبيرة في مستوي لعبة السلاح للمنتخب المصري بمختلف الأعمار وأصبحت المنتخبات المصرية بجميع مستوياتها تحتل وتتوج بأعلى المراكز بكبري البطولات بلعبة السلاح.

وتطرق نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للسلاح للحديث حول ما تم إثارته في الآونة الأخيرة حول إيقاف لاعبات بالمنتخب المصري للسلاح نافيًا تمامًا وموضحًا انه لم ولن يتم إيقاف اي لاعبة شاركت  في اي بطولة دولية او في منافسات أولمبياد باريس الماضي وان ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة.

يذكر ان المنتخب المصري للسلاح في الثلاث أسلحة الفردي والفرق قد استطاع حصد "٥ " ميداليات متنوعة " 2ذهب، 1فضة، 2برونزية ".

 واستطاع اللاعب محمد ياسين الحصول علي ذهب سيف المبارزة الفردي تحت ٢٠ سنة، فيما حصل اللاعب عبد الرحمن طلبه علي برونزية لسلاح السيف تحت ١٧سنة، فيما استطاع اللاعب احمد هشام الحصول علي برونزية سلاح السيف تحت ١٧ سنة، فيما حصد منتخب الفرق رجال ٢٠سنة علي الميدالية الذهبية، واخيرًا استطاع منتخب الرجال لسلاح السيف حصد الميدالية الفضية ٢٠سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق