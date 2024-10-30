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مدافع برشلونة على رادار ريال سوسيداد وجيرونا - أخبار كلمتك

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مدافع برشلونة على رادار ريال سوسيداد وجيرونا - أخبار كلمتك

مدافع برشلونة على رادار ريال سوسيداد وجيرونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن أحد لاعبي برشلونة تلقى عرضين للرحيل في يناير المقبل.


ويقدم برشلونة نتائج مميزة هذا الموسم، سواء على صعيد الليجا أو دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

مدافع برشلونة يتلقي عرضين من ريال سوسيداد وجيرونا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تلقى إريك جارسيا، مدافع برشلونة، عرضين من ريال سوسيداد وجيرونا.


ويسعى ريال سوسيداد لتعزيز دفاعه، في حين يثق جيرونا في إمكانيات المدافع، بعد أن لعب معهم معارا الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة غير منزعج من الأمر حاليا، لأنه لم يتلق عروضا رسمية، ويركز فقط على مواصلة سلسلة الانتصارات.

وأضافت الصحيفة، أن المشاركات المتقطعة لجارسيا مع برشلونة هذا الموسم، حيث يلعب كمحور ارتكاز أكثر من كونه قلب دفاع، أثارت التكهنات حول رحيله.

ونوهت الصحيفة، بأن برشلونة قد يرحب بعرض ريال سوسيداد، خاصة وأنه على سبيل الإعارة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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