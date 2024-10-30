الرياضة - 11:11 - سعر الذهب يصدم المستثمرين بمنتصف التعاملات.. قفزة جنونية في عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بـ سوق الصاغة في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيها للبيع، و 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 4291.5 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 3933.75 جنيه للبيع، و 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 3755 جنيها للبيع، و 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 3218.5 جنيه للبيع، و 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 2503.25 جنيه للبيع، و 2490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 2145.75 جنيه للبيع، و 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء، بلغ نحو 1609.25 جنيه للبيع، و 1600.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء، بلغ نحو 2780.96 دولار للبيع، و 2780.69 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4291 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3755 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3218 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2781 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.