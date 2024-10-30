الرياضة - 10:55 - «مفيش استمارة 6.. مجدي البدوي يستعرض أبرز تعديلات قانون العمل الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشار البدوي، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة، والمعروفة باسم استمارة 6، إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقاله في أي وقت دون حق».