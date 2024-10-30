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الرياضة - 10:22 - بينهم نساء وأطفال.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة بغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:22 - بينهم نساء وأطفال.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:22 - بينهم نساء وأطفال.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد مستمر منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية وصحية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على منازل وأماكن لجوء للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين.

ففي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأتان، جراء قصف استهدف منزلاً في منطقة الشيخ ناصر.

وفي وقت سابق، أسفر قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في دير البلح، وسط القطاع، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد من الأطفال.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني ستة شهداء من تحت الأنقاض بعد استهداف تجمع للمدنيين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت المصادر بأن قصفًا مدفعيًا وجويًا وبحريًا عنيفًا استهدف حي النزلة بجباليا، حيث تضررت منازل ومبانٍ على نطاق واسع، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وسط تزايد الإصابات.

وفي شمال القطاع، ارتفعت حصيلة شهداء قصف المنازل قرب ميدان بيت لاهيا إلى 19 شهيدًا وفقًا لمصادر طبية.

ويشهد قطاع غزة عدوانا واسعًا، حيث تتواصل الغارات على منازل المدنيين وتجمعات النازحين، وسط تنديد دولي بارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المواطنين العزل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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