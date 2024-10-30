وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة العليا الخاصة بماراثون زايد الخيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة العليا ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف على تنفيذ ماراثون زايد الخيري في نسخته التاسعة "نجري للعون "، والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم ٢٧ ديسمبر المقبل.

وتناول اللقاء مراجعة خط سير الماراثون من بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية واطمئن وزير الرياضة على سير العمل وفق خطط لضمان تحقيق نجاح الماراثون بنسخته القادمة، مشددا على التركيز في العامل الاول علي سلامة المتسابقين المشتركين بالماراثون، خاصة وأن الماراثون دائما ما يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

ونوه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر للماراثون للعام التاسع علي التوالي، تدل وتؤكد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية والشعبين الشقيقين.



وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم استخدام تطبيق (Racemate) للمرة الأولى الماراثون، وذلك لتفعيل تقنية التتبع المباشر لكل متسابق وهو ما سيحقق المزيد من الشفافية للمتسابقين موضحًا "صبحي " أن خط سير الماراثون سوف يشتمل علي ابرز المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها البرج الأيقوني ومسجد الفتاح العليم والحي الحكومي والحي المالي والحكومي والحي الأخضر والتي تعد مفخرة لجميع المصريين.

جوائز ماراثون زايد الخيري

من جهه أخرى يتم عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم بمستشفى ٧٥٣٥٧، سيتم الإعلان من خلاله عن كافة التفاصيل المتعلقة بالماراثون، ويتبارى المشتركين بالماراثون علي مجموع جوائز مالية يبلغ ٢٠ مليون جنيه بالإضافة بأنه سوف يتم عمل قرعة على "٢٠٠" تذكرة للعمرة.

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