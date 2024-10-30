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ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري قبل النسخة 66 - أخبار كلمتك

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ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري قبل النسخة 66 - أخبار كلمتك

ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري قبل النسخة 66 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:59 صباحاً - الدوري الممتاز، تنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

 

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025


مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز


ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءً، والتي تقام بستاد حرس الحدود بالإسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، وتقام على استاد السويس الجديد.

 

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه

1- حسن الشاذلي.. 173 هدفًا.

2- حسام حسن.. 168 هدفًا.

3- عبد الله السعيد.. 129 هدفًا.

4- السيد الضظوي.. 127 هدفًا.

5- مصطفى رياض.. 122 هدفًا.

6- محمود الخطيب.. 109 هدف.

7- أحمد الكأس.. 107 هدف.

8- محمد أبو تريكة.. 106 هدف.

9- جمال عبد الحميد.. 101 هدف.

10- حمدي عبد الفتاح.. 92 هدف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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