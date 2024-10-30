وسام أبوعلي آخر لاعب، ترتيب هدافي الدوري المصري في الألفية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:59 صباحاً - الدوري الممتاز، يعد الفلسيطني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هو آخر اللاعبين المتوجين بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في الألفية الجديدة بعدما حصد لقب الهداف في النسخة الماضية للدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري في الألفية الجديدة

موسم 2000-2001: طارق السعيد لاعب نادي الزمالك برصيد 13 هدف.

موسم 2001-2002: حسام حسن لاعب نادي الزمالك برصيد 18 هدف.



موسم 2002- 2003: أحمد بلال لاعب النادي الأهلي برصيد 19 هدف.

موسم 2003-2004: عبدالحليم علي لاعب نادي الزمالك برصيد 20 هدف.

موسم 2004-2005: عماد متعب لاعب النادي الأهلي برصيد 15 هدف.

موسم 2005-2006: محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي برصيد 18 هدف.

موسم 2006-2007: فلافيو لاعب النادي الأهلي برصيد 17 هدف.



موسم 2007-2008: علاء إبراهيم لاعب بتروجيت برصيد 15 هدف.

موسم 2008-2009: فلافيو لاعب النادي الأهلي برصيد 12 هدف بالتساوي مع بابا أركو لاعب طلائع الجيش.

موسم 2009-2010: منسواه بوبا لاعب نادي اتحاد الشرطة برصيد 14 هدف.

موسم 2010-2011: محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وأحمد عبدالظاهر لاعب إنبي بواقع 13 هدف لكلا منهما.

موسم 2011-2012: لم يكتمل الموسم.

موسم 2012-2013: لم يكتمل الموسم.

موسم 2013-2014: جون أنطوي لاعب الإسماعيلي برصيد 11 هدف.

موسم 2014-2015: حسام باولو لاعب فريق الداخلية برصيد 20 هدف.

موسم 2015-2016: حسام باولو لاعب نادي سموحة برصيد 17 هدف.

موسم 2016-2017: أحمد الشيخ لاعب نادي مصر المقاصة برصيد 17 هدف.

موسم 2017-2018: وليد أزارو لاعب النادي الأهلي برصيد 18 هدف.

موسم 2018-2019: أحمد علي كامل لاعب فريق المقاولون العرب برصيد 18 هدف.

موسم 2019-2020: عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز برصيد 17 هدف.

موسم 2020-2021: محمد شريف لاعب النادي الاهلي برصيد 21 هدف.

موسم 2021-2022: أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك برصيد 19 هدف.



موسم 2022-2023: مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 16 هدف.

موسم 2023-2024: وسام أبو علي لاعب الأهلي برصيد 18 هدفا.

وتنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025



مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز



ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءً، والتي تقام بستاد حرس الحدود بالإسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، وتقام على ستاد السويس الجديد.

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