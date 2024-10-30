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الرياضة - 09:29 - موعد جنازة وعزاء الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:29 - موعد جنازة وعزاء الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:29 - موعد جنازة وعزاء الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وفاة مصطفى فهمي

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان مصطفى فهمي، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عن عمر يناهز 82 سنة.

الفنان مصطفى فهمي

سبب وفاة مصطفى فهمي

رحل الفنان مصطفى فهمي بعد صراع طويل مع المرض، إذ خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم.

مصطفى فهمي

وتدهورت حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية في المخ لإزالة الورم، وكشفت بعض مصادر عن أنه رحل اليوم قبل وصوله إلى المستشفى.

موعد جنازة وعزاء الفنان مصطفى فهمي

حتى الآن، لم يُعلن عن تفاصيل مراسم الجنازة أو موعد عزاء الفنان مصطفى فهمي، ومن المتوقع أن يتنظر الجثمان عودة شقيقه الفنان حسين فهمي، من الجونة، ومن المتوقع أن تصدر نقابة المهن التمثيلية بيانًا لتوضيح الترتيبات، احترامًا لرغبة عائلة الفنان الكبير ومحبّيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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