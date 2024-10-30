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الرياضة - 09:13 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. كشفت وزارة المالية في بيان لها، عن التفاصيل المتعلقة بـ صرف مرتبات شهر نوفمبر، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

مرتبات شهر نوفمبر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، كل ما يخص صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

مرتبات شهر نوفمبر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

أوضحت وزارة المالية في بيانها، أن مرتبات شهر نوفمبر 2024 تصرف على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 24 نوفمبر، على أن تنتهي في يوم الخميس 28 نوفمبر، فيما تصرف المتأخرات 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

مرتبات شهر نوفمبر 2024
مرتبات شهر نوفمبر 2024

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

مرتبات شهر نوفمبر 2024
مرتبات شهر نوفمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر

وتتيح وزارة المالية للعاملين في أجهزة الدولة، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، من فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر، وذلك طوال أيام الصرف.

مرتبات شهر نوفمبر 2024
مرتبات شهر نوفمبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وتصرف المرتبات في يوم الإثنين 25 نوفمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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