الرياضة - 09:13 - حدث وأنت نائم| قرار قضائي بحق طبيب اغتصب شقيقة زوجته.. وإحالة قاتلة طفليها التوأم لمستشفى العباسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها إحالة المحكمة سيدة قتلت طفليها لمستشفى العباسية، وضوابط جديدة لسفر العمالة المهنية من السيدات للخارج مجزأة عن مضمونها، واغتصاب طبيب تجميل شقيقة زوجته، وغيرها من القضايا، التي تستعرضها كلمتك في هذا التقرير.

مصدر أمني: ضوابط سفر العمالة المهنية من السيدات للخارج مجزأة عن مضمونها

أكد مصدر أمني، أن العبارة التي تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج، متجزأة عن مضمونها وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التي تُكن كامل الاحترام لجميع المواطنين.

وقال المصدر، إن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصري.

اغتصب شقيقة زوجته.. قرار عاجل من القضاء بشأن طبيب تجميل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة طبيب تجميل على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا لاتهامه بهتك عرض شقيقة زوجته بمنطقة 6 أكتوبر لجلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في محكمة زينهم، بمعاقبة طبيب تجميل، بالإعدام شنقا، لاتهامه بهتك عرض فتاة، بعد أن جاء رأي مفتي الجمهورية، عقب إحالة أوراق المتهم إليه في جلستها السابقة.

وقال دفاع المجني عليها: إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة، وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات.

قرار عاجل بشأن المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حبس المتهمين بفبركة واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا 3 سنوات، لتغيبهم عن جلسة المحاكمة.

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق قرارها بالحكم على المتهمين بالسجن 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لحين صدور حكم الاستئناف.

وقال المتهم الأول في تحقيقات النيابة: إنه اشترك مع نجله وزوجته واثنين آخرين، في فبركة السحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا رغبة في الظهور في الترند ومن أجل المشاهدات.

وتابع أن آخرين اتفقوا على فبركة صورة لمؤمن زكريا ووضع دمية "عروسة" وعليها طلاسم غير مفهومة في المقابر، ثم تواصلوا مع أحد المقربين للأخير، وحضر اللاعب بالفعل لفك تلك الأعمال دون معرفته أنها واقعة مختلقة.

للتأكد من سلامة قواها العقلية.. المحكمة تحيل سيدة قتلت طفليها لمستشفى العباسية

قررت محكمة جنايات سفاجا، أمس الثلاثاء، في القضية 134 لسنة 2024 مستأنف الغردقة بإحالة قاتلة طفلتيها التوأم والمحكوم بإعدامها إلى الطب النفسي، حيث طالب الدكتور هاني سامح المحامي بفحص المتهمة كونها تعاني من خلل مرضي عبارة عن اكتئاب الحمل والمصحوب باكتئاب وذهان ما بعد الولادة المتفاقم المتسبب في ميول القتل والانتحار

جاء في مذكرة طلبات سامح أن المتهمة امرأة معيلة تخلى عنها زوجها العرفي وقت حملها في توأم وانكر نسبهما طيلة اربع سنوات وللاسى بعد حادثة القتل اثبتت النيابة نسبهما اليه وفق تحاليل ال دي ان اى DNA، وجاء في الأوراق أن المرأة ولدت لأسرة منفصلة تخلى عنها والدها في اليوم الأول لولادتها ثم توفت والدتها بالسرطان في عمر المراهقة مما تسبب في تركها التعليم ورعاية جدتها لها ثم مع عجز الجدة عصفت بها الحياة وتلاطمت أمواج قسوة الواقع والحياة وانعدام الدخل عليها.

إخلاء سبيل نجل نائب رئيس نادي الزمالك في اتهامه بدهس شاب بالعجوزة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرارًا بإخلاء سبيل نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في واقعة صدمه شابًا في أثناء عبوره الطريق بميدان سفنكس، وسط الجيزة، وذلك بعد عرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة أم لا، من ثم جرى ترحيله إلى قسم شرطة العجوزة رفقة قوة أمنية.

كان قد اعترف نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بارتكابه واقعة صدم شاب أثناء عبوره الطريق بميدان سفنكس، دون قصد، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بعبور الشاب الطريق، وحاول مفاداته لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف خلال التحقيقات التي أجريت معه، "مكنش قصدي أخبطه لقيته فجأة قدامي"، مشيرًا إلى أنه توقف بعد الحادث للاطمئنان عليه، وأنه مَن طلب له سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لعلاجه.