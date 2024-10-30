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الرياضة - 08:23 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:23 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:23 صباحاً - حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، على استقراره صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري، فسجل سعره فيه نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

الدولار اليوم مقابل الجنيه
الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي صباح اليوم نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ببداية تعاملات اليوم نحو 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة صباح اليوم عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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