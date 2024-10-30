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الرياضة - 08:23 - «الأصفر» يواصل مفاجآته.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:23 - «الأصفر» يواصل مفاجآته.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - «الأصفر» يواصل مفاجآته.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:23 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، ليواصل الارتفاع الذي سجله أمس الثلاثاء، فارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3755 جنيها للبيع، و 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر صباح تعاملات اليوم، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4291.5 جنيه للبيع، و 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3933.75 جنيه للبيع، و 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3755 جنيها للبيع، و 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3218.5 جنيه للبيع، و 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2503.25 جنيه للبيع، و 2490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2145.75 جنيه للبيع، و 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1609.25 جنيه للبيع، و 1600.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2780.96 دولار للبيع، و 2780.69 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4291.5 جنيه 4268.5 جنيه
عيار 22 3933.75 جنيه 3912.75 جنيه
عيار 21 3755 جنيها 3735 جنيها
عيار 18 3218.5 جنيه 3201.5 جنيه
عيار 14 2503.25 جنيه 2490 جنيها
عيار 12 2145.75 جنيه 2134.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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