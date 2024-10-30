الرياضة - 07:03 - بالمسيرات.. الفصائل العراقية تستهدف هدفًا حيويًا شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:03 صباحاً - كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، منذ قليل، أنها استهدفت هدفًا حيويًا في شمال إسرائيل وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، من خلال بيان لها نشرته عبر قناتها علة تليجرام: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتابع البيان: هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024، هدفًا حيويًا في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.