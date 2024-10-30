الرياضة - 05:18 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:18 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3755 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4291 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3218 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2503 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30040 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2774 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3815 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3278 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2563 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وحقق الذهب أرباحًا بقيمة 520 دولارًا، وبنسبة 25.3% منذ بداية العام، بفعل توقعات إنهاء دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.