الرياضة - 04:41 - حالة الطقس ودرحات الحرارة المتوقعة اليوم.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 17

دمنهور 25 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 17

دمياط 26 21

بورسعيد 26 22

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 25 17

رفح 25 15

رأس سدر 27 17

نخل 27 10

كاترين 24 8

الطور 28 17

طابا 25 16

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 24 20

السلوم 25 18

سيوة 26 15

رأس غارب 32 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 27 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 15

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 30 15

الأقصر 31 16

أسوان 32 17

الوادى الجديد 28 16

أبوسمبل 32 17