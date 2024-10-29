الرياضة - 08:06 - الأصفر يواصل صعوده.. سعر الذهب الآن في الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة بمصر بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بحسب آخر تحديث له، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق إلى 3750 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، نحو 4285.75 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3928.5 جنيه للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3750 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة نحو 3214.25 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2500 جنيهًا للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2142.75 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو 1607.25 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30000 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة

وأما عن سعر الأونصة في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2764.84 دولار للبيع، و2764.57 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4285.75 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3928.5 جنيه 3912.75 جنيه عيار 21 3750 جنيهًا 3735 جنيهًا عيار 18 3214.25 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2500 جنيه 2490 جنيهًا عيار 12 2142.75 جنيه 2134.25 جنيه عيار 9 1607.25 جنيه 1600.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه 29880 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2764.84 دولار 2764.57 دولار