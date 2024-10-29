الرياضة - 08:06 - الاحتلال الإسرائيلي يهدد باغتيال نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، الأمين العام لحزب الله الجديد، نعيم قاسم، وذلك فور انتخابه اليوم أمينًا عامًا للحزب خلفًا لحسن نصر الله، الذي اغتيل في سبتمبر الماضي.

ونشر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة التدوينات القصيرة «إكس» مرفقة بصورة لـ نعيم قاسم معلقًا عليها: «تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة.. تعيينه مؤقت العد التنازلي له قد بدأ»، في إشارة إلى سعي الاحتلال لاغتيال الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم.

حزب الله يعلن اختيار نعيم قاسم خلفًا لحسن نصرالله

وأعلن حزب الله، اختيار نعيم قاسم، أمينًا عامًا للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي سبتمبر الماضي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية ببيروت، بعد تولي زمام أمور الحزب طيلة 32 عامًا خلفًا لعباس الموسوي.

وقال حزب الله اليوم الثلاثاء في بيان له: «توافقت شورى حزب الله على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله، حاملًا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة الحزب ومقاومته الإسلامية».

وجاء انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله، عقب اغتيال الأمين العام الثالث للحزب حسن نصر الله الذي تولى قيادة الحزب عام 1992 بعد اغتيال الاحتلال عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية.

من هو نعيم قاسم

وفيما يلي نرصد بعض الحقائق عن نعيم قاسم

- ولد نعيم قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتلقى تعلميه في المدارس الشيعية لدراسة المذهب الشيعي.

- التحق بالجامعة اللبنانية لدراسة الكيمياء في كلية التربية وتخرج عام 1977.

- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية عام 1974، وتركها عام 1979.

- شغل نعيم قاسم منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

- انضم نعيم قاسم إلى مجلس شورى حزب الله بعد تأسيسه.

- شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله.

- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله.

- عين نائبًا عامًا في عهد عباس الموسوي الأمين العام الأسبق للحزب وظل في منصبه عندما تولى نصر الله قيادة الحزب.