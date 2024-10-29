"الشناوي هو الأصل"، هتافات جماهير الأهلي لقائد الفريق قبل مباراة العين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:55 مساءً - حرصت جماهير الأهلي على توجيه تحية خاصة لـ محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي وذلك على هامش إحماء الفريق استعدادا لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها بعد قليل على إستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتننتال.

ورددت جماهير الأهلي الهتافات لـ حارس الفريق: “الشناوي هو الأصل أحسن جول في مصر”.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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