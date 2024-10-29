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كأس إنتركونتيننال، تيفو جماهير العين الإماراتي قبل مباراة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

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كأس إنتركونتيننال، تيفو جماهير العين الإماراتي قبل مباراة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كأس إنتركونتيننال، تيفو جماهير العين الإماراتي قبل مباراة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - حرصت جماهير نادي العين الإماراتي الموجودة  في ستاد القاهرة الدولي على رفع تيفو قبل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي المقرر لها اليوم كأس إنتركونتيننتال. 

ورفع جماهير العين الإماراتي تيفو يحمل عبارة “زعيم الأندية، الأمة العيناوية”. 

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ويستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي  في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

 

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

 

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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