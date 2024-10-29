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الرياضة - 07:14 - جلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:14 - جلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:14 - جلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن القرارات التي تم اتخاذها لوقف التصعيد في غزة لم تنفذ بسبب تدخل الولايات المتحدة.

وأضاف مندوب روسيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول التطورات بالشرق الأوسط، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنه السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتابع مندوب روسيا أمام مجلس الأمن، أنه لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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