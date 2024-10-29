الرياضة - 06:58 - مشاهدة مباراة العين والأهلي بث مباشر في بطولة إنتركونتيننتال اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال اليوم.. يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين الأهلي والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

مشاهدة مباراة العين والأهلي في بطولة إنتركونتيننتال بث مباشر

الأهلي المتوج مؤخرًا بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، يستهدف تحقيق الانتصار على العين الإماراتي لتحقيق العديد من المكاسب، وسيكون أهمها مواصلة مشواره في البطولة العالمية التي يشارك بها أبطال القارات.

والفوز في مباراة اليوم على العين الإماراتي، سيمنح الأهلي جائزة مالية ضخمة قيمتها 2 مليون دولار مقدمة من الفيفا، كما سيحصل على كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لكرة القدم" "FIFA African-Asian-Pacific Cup".

بث مباشر مباراة العين والأهلي في بطولة إنتركونتيننتال

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء، حيث ستقام المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.