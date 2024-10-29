الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - الأهلي ضد العين.. أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة العنابي، مساء اليوم، في كأس إنتركونتيننتال، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي.

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية صوب أرضية ستاد القاهرة الدولي، والذي يحتضن صدام ناري وديربي عربي بين الأهلي والعين الإماراتي، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة العين الإماراتي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، وهو معنوياته مرتفعة، وذلك عقب حصد لقب السوبر المصري، كما يتسلح الأحمر بعاملي الأرض والجمهور في تلك المواجهة النارية من أجل خطف بطاقة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، وبطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، مباراة الأهلي، عقب افتتاح بطولة كأس إنتركونتيننتال، بفوز كاسح على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزليندي بسداسية مقابل هدفين على ملعب «هزاع بن زايد» خلال شهر سبتمبر الماضي.

تشكيل الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

وجاء تشكيل الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء غد الثلاثاء، الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد العين، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.