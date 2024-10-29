الرياضة - 06:42 - بعد تعيينه خلفا لنصر الله.. من هو نعيم قاسم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اختيار نعيم قاسم، أمينًا عامًا للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي سبتمبر الماضي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية ببيروت، بعد تولي زمام أمور الحزب طيلة 32 عامًا خلفًا لعباس الموسوي.

وقال حزب الله اليوم الثلاثاء في بيان له: «توافقت شورى حزب الله على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله، حاملًا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة الحزب ومقاومته الإسلامية».

وجاء انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله، عقب اغتيال الأمين العام الثالث للحزب حسن نصر الله الذي تولى قيادة الحزب عام 1992 بعد اغتيال الاحتلال عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية.

من هو نعيم قاسم

وفيما يلي نرصد بعض الحقائق عن نعيم قاسم

- ولد نعيم قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتلقى تعلميه في المدارس الشيعية لدراسة المذهب الشيعي.

- التحق بالجامعة اللبنانية لدراسة الكيمياء في كلية التربية وتخرج عام 1977.

- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية عام 1974، وتركها عام 1979.

- شغل نعيم قاسم منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

- انضم نعيم قاسم إلى مجلس شورى حزب الله بعد تأسيسه.

- شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله.

- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله.

- عين نائبًا عامًا في عهد عباس الموسوي الأمين العام الأسبق للحزب وظل في منصبه عندما تولى نصر الله قيادة الحزب.