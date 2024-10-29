الرياضة - 06:09 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. سعر شراء كراسة الشروط و مقدم الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد شراء كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5، لفئات منخفضي ومتوسطي الدخل، مع إعلان تفاصيل الحجز من حيث الموعد ومساحات الوحدات السكنية ومقدم جدية الحجز.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي الفترة من 18 نوفمبر 2024 وحتى يوم الاثنين 2024/11/25، موعدا لطرح كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين، وذلك للمواطنين محدودي الدخل، فيما يتم بدء طرح كراسات الشروط للمواطنين العاديين اعتباراً من 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وفتحت وزارة الإسكان، الأحد الماضي باب الحجز على موقع مسكن لطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% نحو 330 وحدة» للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة، حيث تتنوع الوحدات المطروحة بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، في 15 مدينة جديدة «القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- بدر- العبور- الشروق- العاشر من رمضان- السادات- المنيا الجديدة- غرب قنا الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- دمياط الجديدة».

في هذا الإطار ترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل الإعلان الجديد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.

موعد شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 5 والذي يشمل نحو 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذوي الهمم، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5 تتراوح مساحتها بين 75 مترًا إلى 90 مترًا، مشيرًا إلى أن الطرح سيكون بنظام التمويل العقاري، بمقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه، للوحدات بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

سعر وموعد شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المواطن الذي يرغب في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد ينبغي أن يحصل على كراسة الشروط للتقديم على الوحدات والتي تصل سعرها إلى 300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بمبلغ 355 جنيهًا، مع دفع مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات التي تشمل الطرح الجديد.

ولفتت مي عبد الحميد إلى تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بداية من يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل وحتى يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته.

موعد شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية ومن بينهم ذوي الهمم يمكنهم شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل، وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2024، لافتة إلى أن الحجز يكون عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.