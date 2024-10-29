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الرياضة - 05:34 - جلسة مجلس الأمن.. المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: نشهد كابوس مروع في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - جلسة مجلس الأمن.. المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: نشهد كابوس مروع في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - جلسة مجلس الأمن.. المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: نشهد كابوس مروع في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: "نشهد كابوس مروع في قطاع غزة يمنعنا من الوصول لحل لهذا النزاع".

وأضاف تور وينسلاند، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة تمنع من حماية المدنيين، متابعا: "يجب أن تبذل كل الأطراف جهودها لوقف التصعيد بالمنطقة".

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية تغطي 80% من مساحة قطاع غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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