الرياضة - 05:34 - جلسة مجلس الأمن.. المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: نشهد كابوس مروع في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: "نشهد كابوس مروع في قطاع غزة يمنعنا من الوصول لحل لهذا النزاع".

وأضاف تور وينسلاند، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة تمنع من حماية المدنيين، متابعا: "يجب أن تبذل كل الأطراف جهودها لوقف التصعيد بالمنطقة".

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية تغطي 80% من مساحة قطاع غزة.