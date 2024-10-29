الرياضة - 05:02 - تشييع جنازة الفنان حسن يوسف من مسجد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، وذلك بحضور والده عمر وزوجته شمس البارودي، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، و ميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وانهار شقيق الفنان حسن يوسف، بعد تشييع جنازة شقيقه من مسجد الشرطة.

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي ومنهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد كشف في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنيه اليوم صباح الثلاثاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان حسن يوسف، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وفاة حسن يوسف

وكان سامح الصريطي، أعلن عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عاما.

موعد ومكان جنازة حسن يوسف

وكان سامح الصريطي، كشف في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.