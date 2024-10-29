جوارديولا يفاجئ رودري بعد الفوز بالكرة الذهبية ويعلق على غياب ريال مدريد عن الحفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فوز لاعبه رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: لم نكن لنتخيل قبل سنوات أن لاعبًا واحدًا حصل على هذه الجائزة المرموقة، نحن سعداء جدًا بأن نكون جزءًا منها، وأن نشاركها معه. نأمل أن يمنحه هذا الطاقة للتعافي بشكل جيد للموسم المقبل ليكون معنا مرة أخرى!

وأضاف مازحا: لولاي، لما حقق رودري الكرة الذهبية، هيا اعترفوا، إنها الحقيقة.

غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية

وعن غياب ريال مدريد عن الحفل قال جوارديولا: لا يوجد ما أقوله. إنهم يريدون الذهاب، إنه أمر جيد، أو لا يريدون، إنه أمر جيد. إنهم يريدون التهنئة، إنه أمر جيد، أو لا يريدون، إنه أمر جيد. بالتأكيد نحن لسنا هنا للحكم على ما تقرره الأندية الأخرى وما يجب عليها فعله"

وعن أحقية فنيسيوس جونيورز بالفوز بالجائزة قال مدرب مانشستر سيتي: هل كان من المفترض أن يفوز فينيسيوس بالكرة الذهبية؟ ربما، لكن هذا ما حدث. إنهم الصحفيون، وليس مجموعة من النخبة هم من يقررون ما يجب عليهم فعله.

واختتم: الأمر يتعلق بجميع أنحاء العالم، وليس مجرد تصويت دولة واحدة. الأمر يتعلق بجميع أنحاء العالم، آراء مختلفة.

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