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الرياضة - 04:36 - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حظر أنشطة الأونروا يفاقم الوضع في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:36 - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حظر أنشطة الأونروا يفاقم الوضع في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حظر أنشطة الأونروا يفاقم الوضع في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن الوضع في قطاع غزة سيتفاقم بشك أسوأ بكثير، بدون عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وذلك في ضوء تصويت الكنيست البرلمان الإسرائيلي على حظر نشاط الوكالة الأممية.

وأوضح لورانس - بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مكتب جنيف، اليوم الثلاثاء - أنه بدون الأونروا، فإن تسليم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، من بين أمور أخرى، سوف يتوقف إلى معظم سكان غزة.

وأضاف "لقد دفع المدنيون بالفعل الثمن الباهظ لهذا الصراع خلال العام الماضي. هذا القرار لن يؤدي في الحقيقة إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة لهم، بشكل أسوأ بكثير.

وكان الكنيست البرلمان الإسرائيلي قد حظر، أمس، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا العمل في إسرائيل.

وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ منظمة إرهابية، اويحظر القانون، العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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