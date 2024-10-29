الرياضة - 04:19 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بسوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4274.25 جنيه للبيع، و 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بقيمة 3918 جنيها للبيع، و 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3740 جنيها للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3205.75 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بقيمة 2493.25 جنيها للبيع، و 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بقيمة 2137.25 جنيه للبيع، و 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 بقيمة 1602.75 جنيه للبيع، و 1596.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب بقيمة2751.41 دولار للبيع، و 2751.14 دولار للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي بقيمة 48.76 جنيه للبيع، و48.637 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بقيمة 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بقيمة 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 48.75 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

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