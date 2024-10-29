مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 04:19 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:19 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:19 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بسوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4274.25 جنيه للبيع، و 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بقيمة 3918 جنيها للبيع، و 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3740 جنيها للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3205.75 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بقيمة 2493.25 جنيها للبيع، و 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بقيمة 2137.25 جنيه للبيع، و 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 بقيمة 1602.75 جنيه للبيع، و 1596.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب بقيمة2751.41 دولار للبيع، و 2751.14 دولار للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي بقيمة 48.76 جنيه للبيع، و48.637 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بقيمة 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بقيمة 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 48.75 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب والدولار في مصر الآن.. «آخر تحديث»

سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع المعدن الأصفر واستقرار العملة الخضراء

اقرأ أيضاً
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سعر الذهب الآن.. صاروخ الارتفاع يصعد بـ الأصفر في ختام التعاملات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق